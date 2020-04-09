صحة السليمانية: رفع حظر التجوال سيعيدنا الى نقطة الصفر

2020/04/09 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، الخميس، من العودة الى نقطة الصفر في مكافحة فيروس كورونا في حال عدم الالتزام بقرار فرض حظر التجوال.وقال مدير الصحة صباح هورامي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “اذا تم رفع حظر التجوال بشكل تام فانه سنعود الى نقطة الصفر”.

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