شاهد بالفيديو: أطفال عراقيون محتجزون في منزلهم بتركيا بعد أن علقت والدتهم في العراق خلال زيارة سريعة

2020/04/09 | 14:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ناشد اطفال عراقيون الجهات المعنية لادخال والدتهم إلى تركيا او السماح لهم بالقدوم إلى العراق، بعد أن بقوا لوحدهم في تركيا عقب مجيء والدته الى العراق وعلقت هناك بفعل تعليق الطيران واغلاق الحدود.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، مجموعة اطفال قالوا ان امهم عالقة في العراق خلال زيارة سريعة منذ مطلع […]

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