وزارة الصحة الإيرانية: إصابات كورونا بلغت 66 الف حالة

2020/04/09 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 66 ألفا والوفيات إلى نحو 4 آلاف حالة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي، إنه “تسجيل 1634 اصابة جديدة في البلاد ليرتفع الاجمالي الى 66220 ما يؤشر على انخفاض حالات الاصابة”.وأشار جهانبور إلى “تسجيل 117 حالة وفاة […]

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