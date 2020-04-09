صحة النجف: بدأنا خطة هجومية على كورونا في المشخاب

2020/04/09 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفأعلنت دائرة صحة محافظة النجف الاشرف، اليوم الخميس، ان ملاكاتها بدأت بخطة هجومية على فيروس كورونا في قضاء المشخاب بعد تسجيله أعداد كبيرة بالاصابات.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي، إن “الملاكات الصحية وبعد أن حجرت احدى مناطق قضاء المشخاب بسبب كثرة الاصابات بفيروس كورونا شرعت بعملية هجوم على الفيروس من خلال أخذ مسحات […]

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