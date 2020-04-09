ما حقيقة شراء سيارات حديثة للوزراء في اقليم كوردستان؟ .. الحكومة تجيب

2020/04/09 | 14:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس ما ذكرته وسائل الاعلام محلية حول شراء عجلات حديثة لوزرائها.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان اليوم، ان بعضا من وسائل الاعلام المحلية وبهدف اثارة الرأي العام تناقلت خبرا لا اساس له بان الحكومة اشترت عجلات موديل 2020 لوزارئها.

واوضح ان هذا الموضوع بعيد عن الحقيقة ولا اساس له من الصحة، مردفا بالقول انه في هذه المرحلة الحساسة وضعت الحكومة الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتأمين الغذاء والرواتب في مقدمة اولوياتها.

وطالبت الحكومة من الادعاء العام اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اولئك الذين روجوا لهذا الخبر.

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