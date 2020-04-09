2020/04/09 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



الديوانية تستثني دوائر تضم آلاف الموظفين من قرار حظر التجوال

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، برهان المعموري، الخميس (09 نيسان 2020)، رسالة الى الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، فيما أكد أن الأخير أمام تحدٍ ليثبت أنه على قدر المسؤولية.





وقال المعم

بغداد اليوم-بغداد

هاتف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس (09 نيسان 2020)، رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، عقب تكليف الأخير بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الحكو

بغداد اليوم- خاص

عبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، الخميس (09 نيسان 2020)، عن ارتياحه لتكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة، بدلاً عن عدنان الزرفي، الذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. خلية أزمة الديوانية تستثني دوائر تضم آلاف الموظفين من قرار حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. خلية أزمة الديوانية تستثني دوائر تضم آلاف الموظفين من قرار حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).