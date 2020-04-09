الصحة الايرانية تعلن تسجيل 1634 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/09 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ماضية.

وأوضح المتحدث "كيانوش جهانبور" في إحاطة وزارة الصحة اليومية لفيروس كورونا، أنه و"مع احتساب الاصابات الجيدة بفيروس كورنا المسبب لكوفيد 19 فان الاجمالي ارتفع الى 66220 حالة".

وأعرب عن أسفه لـ"تسجيل 117 حالة وفاة بكوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 4110 حالة حتى الان".

بالوقت نفسه أكد المتحدث "تسارع وتيرة التعافي بين الاصابات لتبلغ 32309 حالات ومغادرتها للمستشفيات، مبيّنا أن 3918 حالة حرجة تحت العناية وتتلقى العلاج".

وأجرت إيران لغاية اللحظة، 231 الفا و393 فحصا لتشخيص مرضى كوفيد 19.

بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الخميس (09 نيسان 2020)، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في و6 حالات شفاء في المحافظة.

ونشرت المديرية الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم، واطلعت عليه (بغداد اليوم)، يوضح :"عدد المصابي

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس (09 نيسان 2020)، اكتشاف اصابة جديدةبفيروس كورونا لامراة شاركت في مجلس العزاء في حي كاريزان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظة اربيل سجلت اليوم اصابة جديدة

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، تعافي 11 حالة إصابة بفايروس كورونا المُستَجد في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم، في بيان: "تماثل 11 مصابا ب‍فيروس كورونا للشفاء، اليوم"، مبينا أن "أعمارهم تراوحت

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