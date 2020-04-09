9 نيسان 2020 وتكليف الكاظمي صياغة سياسية جديدة.. علي وجيه

2020/04/09 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب علي وجيه: رؤوس أقلام: * في 9 نيسان 2020، ستكون هناك إعادة صياغة سياسيّة تشبه تماماً 9 نيسان 2003.* لم تكن هذه الصياغة لتكون لولا تظاهرات تشرين 2019.* الكاظمي، لمَن لا يعرف، هو من مهندسي 2003، معارِضٌ قديم، بنكهة ليبراليّة واضحة، سيكون من شأنها إعادة ترسم حدود النفوذ السياسي الأمريكي – الإيراني […]

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