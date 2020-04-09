بتر يديّ داعشي بانفجار اثناء زرعه لعبوة ناسفة في كرميان

2020/04/09 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الخميس، بانفجار عبوة ناسفة على عنصر بتنظيم داعش اثناء قيامه بزرعها في كرميان.وابلغ المصدر شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم، خلال محاولة احد عناصر داعش زرعها في حي الشهداء ناحية كولالة التابعة لإدارة كرميان.واضاف ان الانفجار تسبب ببتر يدي الداعشي وتعرضه لإصابات خطرة.

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