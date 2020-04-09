النصر: حريصون على التوصل إلى تفاهمات وطنية لتشكيل حكومة جديدة

2020/04/09 | 14:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد إئتلاف النصر، اليوم الخميس، على حرصه للتوصل إلى تفاهمات وطنية لتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته "الغد برس"، انه "يؤكد حرصه في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي"، مبيناً ان "كل مشاركات الائتلاف بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الازمة وايجاد سبل تشكيل حكومة ناجحة تحظى بدعم الشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة المحلية والدولية الحالية".

واضاف، انه "لقد التزم ائتلاف النصر بالسياقات القانونية والدستورية وشارك في آليات انضاج الحوار والتفاهم وأبداء الرأي والنصيحة والمشورة للمكلفين وفقا للاسس الدستورية والقواعد الوطنية".

وثمن الائتلاف موقف الزرفي قائلاً: "في الوقت الذي يثمن ائتلاف النصر الموقف الوطني عدنان الزرفي وايثاره وتغليبه لمصلحة البلد ووحدة الموقف وادراكه لما يمر به البلد من تحديات تتطلب المزيد من التلاحم الوطني".

و تمنى الائتلاف، للمكلف الجديد مصطفى الكاظمي النجاح والمضي قدماً في إكمال منهاجه الحكومي وتشكيلته الوزراية للتصويت عليها في البرلمان العراقي.

واشار الى ان "الائتلاف يثق بالكاظمي سيخطو باتجاه العمل للتخفيف من واقع الازمات المالية والصحية والجماهيرية واجراء انتخابات حرة ونزيهة".

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