لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/09 | 14:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 582 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة أن "تم تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا"، مبينة ان "29 مصاباً بحالة حرجة".

وأضافت أن "عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 699 للمقيمين و147 للمغتربين".

هذا وقرر المجلس الأعلى للدفاع، في بيان أصدره إثر الاجتماع الذي عقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إعادة تمديد حالة التعبئة العامة إلى يوم الأحد في 26 نيسان.

وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

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