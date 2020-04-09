باكستان تعلن إسقاط طائرة هندية في كشمير

2020/04/09 | 14:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة هندية دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليهاـ وسط توترات بين الجارتين النوويتين.

وذكر الجيش الباكستاني في بيان، أن "الطائرة الهندية - طائرة مراقبة صغيرة - حلقت مسافة 600 متر داخل الأراضى الباكستانية، فى انتهاك لاتفاق جوي بين الجانبين".

ووصف الجيش الباكستاني، الأمر بأنه "استفزازي" و"عمل عدواني صارخ".

ووقعت الحادثة عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين تسيطر كل من باكستان والهند على أحدهما، وتزعم كل منهما أحقيتها في السيطرة على المنطقة بالكامل.

وتسبب القرار الهندي في آب من العام الماضي بإلغاء وضعية الحكم الذاتي الخاصة التي كان يتمتع بها الشطر التابع لسيطرتها في كشمير في تفاقم التوترات والمناوشات الدموية عبر خط السيطرة.

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