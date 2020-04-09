السيرة الذاتية لمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المكلف

2020/04/09 | 14:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 -مصطفى عبد اللطيف مشتت، المعروف بأسم “مصطفى الكاظمي” -مواليد بغداد عام 1967.-تسنم رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في حزيران عام 2016، بعد نجاحه كوسيط سياسي متمرس و مفاوض محترف بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الازمات المتلاحقة.-لدى الكاظمي اكثر من ١٥ عاما من الخدمة في العراق، مع التركيز على حل النزاعات.-أشرف …

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