حركة البشائر تلغي احتفالات تأسيسها وتخصص المبالغ لإغاثة المحتاجين

2020/04/09 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة البشائر الشبابية، اليوم الخميس، إلغاء جميع احتفالاتها ونشاطاتها بذكرى تأسيسها، وتحويل هذه المبالغ لإغاثة المحتاجين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

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