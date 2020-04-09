2020/04/09 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب: المكلف له /30/ يوما لتشكيل الوزارة والمنهاج الوزاري ..واعانك الله يا كاظمي على كيفية أرضاء جميع الداعمين لك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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