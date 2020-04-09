كاسياس يكشف عن التصدي الأفضل في تاريخه

2020/04/09 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحارس التاريخي السابق في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إيكر كاسياس، أن التصدي الأفضل في تاريخه كان أمام الهولندي آريين روبن في مباراة المنتخبين بنهائي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا والذي توجت به إسبانيا.وقال كاسياس في ردٍعلى أحد الجماهير عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على تويتر، “أختار التصديات الحاسمة في نهاية المطاف، مثل تصدي نهائي […]

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