صحة المثنى: نمتلك 10 أجهزة للإنعاش الرئوي مخصصة لمصابي “كورونا”

2020/04/09 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة المثنى اليوم الخميس، أنها تمتلك حاليا 10 من أجهزة الإنعاش الرئوي، لمواجهة اي مضاعفات للمرضى المصابين بكورونا، وذلك بعد تجهيزها من وزارة الصحة بأربعة اجهزة وإكمال صيانة أربعة أجهزة أخرى.وقالت مدير قسم الصحة العامة في الدائرة وسن عارف في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان “الأجهزة تعتبر كافية في الوقت الحاضر للتعامل […]

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