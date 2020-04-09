مورينيو يخرق

2020/04/09 | 14:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]أقر مدرب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، جوزيه مورينيو، بخرقه قوانين العزل التام في بريطانيا، عندما أجرى تدريبا رجل لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي في إحدى المساحات الخضراء في العاصمة لندن.

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