رئيس حكومة الاقليم للكاظمي هاتفياً: ندعمكم للعمل معاً في حل ما تبقى من قضايا عالقة

2020/04/09 | 14:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 9 نيسان 2020، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.

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