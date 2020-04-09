أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بكورونا في العائلة الحاكمة

2020/04/09 | 14:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يشير إلى إصابة 150 أميرا سعوديا بفيروس كورونا.وقال الأمير السعودي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في "تويتر"، إنه "لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود"، مبينا ان "آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض".

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