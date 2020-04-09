2020/04/09 | 14:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة علقت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي، الخميس، على اعتذار المكلف السابق، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة، وتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، بدلا عنه.وقالت البعثة في تغريدة عبر "تويتر": "نقدر ونثمن العمل الدؤوب الذي أداه السيد عدنان الزرفي خلال الاسابيع الماضية".وأضافت، "نرحب بتعيين السيد مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة"، مؤكدة أن "حجم التحديات التي تواجه العراق حالياً يتطلب قيادة موحدة تعمل بحزم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تثمن عمل الزرفي وترحب بتكليف الكاظمي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تثمن عمل الزرفي وترحب بتكليف الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).