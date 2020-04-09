اول تصريح للكاظمي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

2020/04/09 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي، الخميس، شكل ومهام حكومته الموجب تشكيلها خلال مدة 30 يومياً وقال الكاظمي في اول تصريح له عقب التكليف، “مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على […]

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