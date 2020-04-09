المحاولة الثالثة تصيب ام تخيب .. من سيقوم بتشكيل الحكومة بعد انتهاء هذه التجارب ؟!

2020/04/09 | 14:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد سكاي برس

خلال أقل من ثلاثة أشهر كلف الرئيس العراقي برهم صالح، ثلاث شخصيات لتشكيل الحكومة الانتقالية بعد استقالة عادل عبد المهدي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر 2019.

وبعد خلافات كبيرة استمرت لثلاثة أشهر تقريبا وعجز الكتل السياسية الشيعية عن تقديم رئيس حكومة على اعتبار هذا المن...

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