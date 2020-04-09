الكاظمي: أشكر الكتل السياسية التي عملت لتوحيد خطابها من أجل النهوض بالواقع

2020/04/09 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم المكلف الجديد برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (09 نيسان 2020)، شكره للكتل السياسية بشأن عملية التكليف، مؤكداً أنها عملت لتوحيد خطابها من أجل النهوض بواقع العراق.

يتبع .



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