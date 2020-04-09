صالح: القوى السياسية والاجتماعية توافقت على اختيار الكاظمي

2020/04/09 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح: القوى السياسية والاجتماعية جميعها توافقت على اختيار الكاظمي

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