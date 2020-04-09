2020/04/09 | 14:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن تنظيم “داعش” بعد منتصف الليل وفجر اليوم الخميس هجمات عنيفة، استهدف فيها مواقع قوات #الجيش_السوري المتمركزة في ببادية #السخنة بريف #حمص الشرقي، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.ورغم أن التنظيم بات…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“داعش” يهاجم مواقع الجيش السوري شرقي حمص والقتلى بالعشرات) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“داعش” يهاجم مواقع الجيش السوري شرقي حمص والقتلى بالعشرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).