التيار الصدري : نحن مع تكليف مصطفى الكاظمي

2020/04/09 | 14:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… علق التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح، لرئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي لل( المستقلة)… اليوم الخميس ان “التيار الصدري مع الاجماع الوطني، وهو مع هذا التكليف، كون- الكاظمي- يلقى دعماً من جميع القوى السياسية، بكل مكوناتها”.وأضاف ان […]

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