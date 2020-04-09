حمدى_عبد_العزيز - حمدى عبد العزيز - وجه الدعوة الحقيقي للمقارنة ..

2020/04/09 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز أمام حالات المقارنة التي تم تداولها عبر منصات الرأي العام ومواقع التواصل الإجتماعي بين موقف رجل الأعمال المصري محمود العربي الذي رأي عدم تخفيض أجور عمالة مصانعه في ظل الظروف التي طرأت علي أثر تفشي وباء الكرونا وانكماش النشاط الإقتصادي ، وبين موقف الميلياردير المصري الشهير نجيب ساويرس في ظل هذا الظرف والذي رأي تخفيض رواتب عمالته ومستخدميه إلي النصف مع مطالبة الدولة بالمزيد من دعم رجال الأعمال ..

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