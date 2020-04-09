البارزاني يهاتف الكاظمي ويبلغه دعم إقليم كردستان لتكليفه بتشكيل حكومته

2020/04/09 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، دعمه تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان مقتضب لرئاسة حكومة الإقليم، ان البارزاني أعرب خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي، عن دعمه للأخير للعمل بشكل مشترك على حل الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، وفق مواد الدستور العراقي.

ومما يجدر ذكره ان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني كان قد أعلن يوم امس، دعم الإقليم لترشيح الكاظمي لتسلم منصب رئاسة الوزراء.

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