2020/04/09 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمواجهة تفشي كورونا .... جامعة البصرة تصنع جهازا تنفسيا صناعيا مزدوجا لسد حاجة المستشفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة تفشي كورونا .... جامعة البصرة تصنع جهازا تنفسيا صناعيا مزدوجا لسد حاجة المستشفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة تفشي كورونا .... جامعة البصرة تصنع جهازا تنفسيا صناعيا مزدوجا لسد حاجة المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).