983 ألف برميل نفط واردات الأردن من العراق في 3 أشهر

2020/04/09 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي، الخميس، إنّ واردات الأردن من نفط العراق بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 983 ألف بر...

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