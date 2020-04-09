بتر يديّ داعشي في العراق.. ماذا حدث له؟

2020/04/09 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الخميس، بانفجار عبوة ناسفة على ارهابي بتنظيم داعش الوهابي اثناء قيامه بزرعها في ناحية جلولاء....

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