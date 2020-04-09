من هي القيادات العراقية التي حضرت تكليف الكاظمي؟

2020/04/09 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة السومرية نيوز، صورا اولية للقيادات السياسية التي حضرت لحظة تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء العراقي....

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