هل رواتب الموظفين مُهددة في العراق؟ مسؤولون يُجيبون

2020/04/09 | 15:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد المخاوف الشعبية في #العراق من التهديدات التي قد تمس رواتب الموظفين، بسبب المشاكل السياسية وانتشار فيروس “#كورونا”.وأكدت اللجنة المالية في #مجلس_النواب، اليوم الخميس، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري.ونقلت صحيفة “الصباح”…

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