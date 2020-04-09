بطولة أمم أوروبا 2021 تواجه أزمة حادة.. والسبب

2020/04/09 | 15:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بدأ في إجراء مباحثات حول إجراء تعديلات على بطولة كأس الأمم الأوروبية، اليورو، التي تم تأجيلها إلى العام المقبل، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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