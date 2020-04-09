الديوانية.. عودة الدوام الرسمي لموظفي 5 دوائر حكومية

2020/04/09 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان عن عودة الدوام الرسمي لدوائر الصحة والتربية والزراعة ودوائر وزارة التجارة ودوائر المنتجات النفطية وديوان المحافظة.وقال الشعلان في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إنه “بناءً على ما جاء بمقررات الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ولاحقا لأمرنا الإداري تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسات التربوية في المحافظة ومعاهد التدريس […]

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