الخزعلي: بقاء القوات الأمريكية معناه أنها قوات احتلال ونحتفظ بحق الرد عليها

2020/04/09 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس (09 نيسان 2020)، إن بقاء القوات الأمريكية في العراق، يعني أنها قوات احتلال ونحتفظ بحق الرد عليها.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "بقاء القوات الامريكية في الاراضي العراقية، يعني ذلك أنها قوات احتلال ونحتفظ بحق الرد عليها"، لافتا إلى أن " الانسحابات الأمريكية الأخيرة هي عملية إعادة انتشار ودليل على ضعفها أمام المقاومة".

واضاف أن "فصائل المقاومة تشكك في نوايا الإدارة الأمريكية بشأن إجراء مفاوضات مع العراق ولكننا لن نستبق الاحداث".

واكد على "ضرورة أخذ رأي البرلمان بأية نتائج للمفاوضات المزمعة بين العراق وأمريكا".

بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس (09 نيسان 2020)، تقديم دعمه لرئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بارزاني في تغريدة على منصة "تويتر": لقد أجريت محادثة هاتفية م

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح، النائب ثامر ذيبان، الخميس (09 نيسان 2020)، عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في الرحيل عن العراق.

وقال ذيبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امريكا غير جادة بالرحيل عن العراق، والدليل ادخالها منظومة

بغداد اليوم- بغداد

تنشر بغداد اليوم ، الخميس (09 نيسان 2020)، النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية برهم صالح ، خلال تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

نص الكلمة كما ورد من مكتب رئيس الجمهورية الإعلامي:

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