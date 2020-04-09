مسعود بارزاني يؤكد للكاظمي دعمه في تشكيل الحكومة باتصال هاتفي

2020/04/09 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس (09 نيسان 2020)، تقديم دعمه لرئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بارزاني في تغريدة على منصة "تويتر": لقد أجريت محادثة هاتفية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، وتمنيت له التوفيق في عملية تشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفاً: "آمل مخلصاً أن ينجح بدعمنا في تشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق من اليوم، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن التكليف.

عقب ذلك، تعهد الكاظمي بالعمل على "تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، تصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، ودفع عجلة الاقتصاد الى الأمام"، بحسب التغريدة التي نشرها على صفحته في موقع "تويتر".





وحضر مراسيم التكليف، عدد من رؤساء الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، بدءاً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والقيادي بتحالف الفتح فالح الفياض، والقيادي بتحالف البناء خميس الخنجر، ورئيس المكتب السياسي لكتلة سائرون نصار الربيعي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وغيرهم.

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تنشر بغداد اليوم ، الخميس (09 نيسان 2020)، النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية برهم صالح ، خلال تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

نص الكلمة كما ورد من مكتب رئيس الجمهورية الإعلامي:

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