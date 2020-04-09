التأكيدات جاءت من الأرجنتين.. ميسي في مفاوضات مع إنتر

2020/04/09 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بدأت التكهنات تزداد في الساعات الأخيرة حول مسألة انتقال ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى صفوف إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي فجرها ماسيمو موراتي مالك الإنتر السابق والرئيس الشرفي الحالي.

وأكد موراتي قبل يومين على أن حلم تعاقد إنتر ميلان مع ميسي أصبح قابل للتحقيق في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، بالإضافة إلى اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء، عدا عن وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل مجاناً إلى أي نادٍ يريده.

وفجرت شبكة TNT sportخبراً جديداً اليوم الخميس أكدت خلاله أن إنتر ميلان بدأ بالفعل مفاوضاته مع ليونيل ميسي الذي سيكون صاحب القرار الأول والأخير في مسألة رحيله عن برشلونة.

وأوضحت الشبكة في تقريرها على لسان الصحفي الأرجنتيني مارتن كاستيا أن:" ما قاله موراتي منذ يومين لم يكن مجرد أوهام أو أحلام، بل هناك عرض حقيقي من إنتر ميلان للبرغوث".

وأضاف التقرير أن "ميسي تلقى عرضين في الآونة الأخيرة، الاول من الإنتر، والثاني من نادي نيوز أولد بويز الذي لعب فيه صاحب الكرة الذهبية 6 مرات في بداية مسيرته الاحترافية، لكن بحسب مارتن كاستيا فإن النيراتزوري هو الأكثر جدية في المفاوضات".

بغداد اليوم- متابعة

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وأضافت الصحيفة أن: "كوستا، قام ب

بغداد اليوم/ متابعة

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وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم &

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