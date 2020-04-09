صندوق النقد الدولي: العالم يواجه أسوأ عواقب اقتصادية ونتوقع تعافيه العام المقبل

2020/04/09 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى صندوق النقد الدولي، الخميس، أن العالم يواجه أسوأ عواقب اقتصادية منذ الكساد الكبير، منوقعا أن يتعافي الاقتصاد العالمي جزئياً على أحسن تقدير في 2021.

يتبع..

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