يونامي : نرحب بتعيين مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة

2020/04/09 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّقت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي، على اعذار المكلف السابق، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة، وتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، خلفاً له.

وقالت البعثة في تغريدة على منصة تويتر، نقدر ونثمن العمل الدؤوب الذي أداه السيد عدنان الزرفي خلال الاسابيع الماضية.

وأضافت، نرحب بتعيين مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أن حجم التحديات التي تواجه العراق حالياً يتطلب قيادة موحدة تعمل بحزم.

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