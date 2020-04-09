ثقافة نهاية العالم, روايات كلاسيكية بنكهة الخيال العلمي

2020/04/09 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدفع الاضطرابات والتحولات التي شهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا العديد من الأشخاص لقراءة أعمال أدبية ومشاهدة أفلام سينمائية ضمن تصنيف خيال نهاية العالم أو أدب المدينة الفاسدة والواقع المرير (ديستوبيا).

وارتفعت شعبية الكتب والأفلام التي تتناول الأوبئة في الأسابيع القليلة الماضية، مثل رواية “الموقف” للمؤلف الأميركي ستيفن كينغ التي تدور أحداثها بعد نهاية العالم وانهيار المجتمع نتيجة تفشي سلالة من الإنفلونزا المعدلة لتتحول إلى جائحة تقضي على 99% من سكان العالم، وكذلك فيلم “عدوى” للعام 2011 الذي يعرض تفشي جائحة فيروسية قاتلة مصدرها طائر الخفاش.

وتقول كاثرين شويتز الأكاديمية في جامعة تورنتو الكندية والمختصة بالأمراض المعدية في الأدب إن الأوبئة تخيفنا جزئيا لأنها تحول مخاوفنا عن العولمة والتغيير الثقافي وهوية المجتمع إلى تهديدات ملموسة، وتتيح روايات الأمراض المعدية للمؤلفين والقراء فرصة استكشاف الأبعاد غير الطبية للمخاوف المرتبطة بالأمراض المعدية، بحسب مقالها لموقع كونفيرزيشن.

وينصح النقاد بعدم الاستناد إلى روايات الأوبئة في تخيل المستقبل، ومع ذلك فأدب الخيال العلمي هو عالم مثير تسكنه حقائق بديلة، ومستقبل بائس أو مشرق، سفر بين النجوم، حضارات وكائنات غريبة، روبوتات، وتجارب رائدة، ويُنصح القراء كذلك ببناء اختياراتهم الخاصة من كتب الخيال العلمي وروايته، وفيما يلي بعض المقترحات لكلاسيكيات هذا التصنيف الأدبي من اختيار مجلة “تيك بيت” الإسبانية.

“حرب العوالم ” بقلم هربرت جورج ويلزبدأت اختيارات المجلة بهذه الرواية الكلاسيكية التي رأت النور لأول مرة عام 1898، ثم قام المخرج أورسن ويلز باقتباسها لتقديمها في شكل بث إذاعي عام 1938، وأجريت عليها العديد من التعديلات السينمائية والموسيقية.

وتكمن خصوصية هذه الرواية -التي ترجمت للعربية- في أنها أول عمل في التاريخ يعالج موضوع غزو الأرض، حيث تحدثت هذه القصة المثيرة عن النيازك والهروب المروع والعيش بين الكواكب، وروت غزو المريخيين للأرض وصراعهم مع البشر، حيث يكافح بطل الرواية للعودة إلى بيته بينما يراقب الفضائيين وهم يدمرون لندن ويبيدون من يعترضهم.

“فهرنهايت 451” بقلم راي برادبري“هل يحلم الآليون بخراف كهربائية؟” بقلم فيليب ك.



ديك“لعبة إندر” بقلم أورسون سكوت كارد“2001..



ملحمة الفضاء” بقلم آرثر تشارلز كلارك

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