إنجاز 95% من المستشفى التركي في ذي قار

2020/04/09 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب عن محافظة ذي قار، غايب العميري، اليوم الخميس، ان هناك خمسة مستشفيات حكومية تشرف على انشاءها شركات تركية والمانية وصلت نسبة انجازها اكثر من 95% بينها المستشفى التركي وسط مدينة الناصرية.وقال العميري، انه “خاطب مجلس الوزراء والجهات المعنية واللقاء بوزير الصحة وتم تقديم ملف كامل عن […]

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