2020/04/09 | 15:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب السابق علي رؤوف يصاب بفايروس كورونا في مقر اقامته بالسويد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعب السابق علي رؤوف يصاب بفايروس كورونا في مقر اقامته بالسويد) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاعب السابق علي رؤوف يصاب بفايروس كورونا في مقر اقامته بالسويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).