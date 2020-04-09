حسام_الدين_مسعد - حسام الدين مسعد - «السينوغرافيا»بين مسرح الشارع والمسرح الملحمي

2020/04/09 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسام_الدين_مسعد إن المفهوم التعريفي لمسرح الشارع الذي اتفق عليه غالبية الباحثين والمهتمين وصناع مسرح الشارع «هو كل عرض مسرحي يقدم خارج العمارة المسرحيه مستهدف الجمهور بشكل عشوائي يطرح من خلاله القضايا اليوميه للمتلقي بهدف اشراك هذا الجمهور في العرض لإحداث التفاعليه التي تؤدي لبلوغ هذا المتلقي لغايات دلاليه في العرض »اي ان التشكيل في الفراغ المسرحي في مسرح الشارع هو تشكيل في فراغ الشارع أو بالاحري هو تشكيل في ......

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