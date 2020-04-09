فاطمة_الفلاحي - فاطمة الفلاحي - كورونا العصر، أيهما أشد فتكًا، تفشي جائحة كورونا أم يتسلل الإفلاس لاقتصاد الدول ؟ بؤرة ضوء مع الكاتب فاضل العتابي الحلقة الأولى

2020/04/09 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ أﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﻬﻴ&#......

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