رشيد_غويلب - رشيد غويلب - لى الأمام.. ولا ننسى / أهمية كارل ماركس لسياسة اليسار اليوم*

2020/04/09 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب إبقلم: زابينا لايدغترجمة: رشيد غويلب أنا لا أكتب كمختصة في العلوم السياسية، تحمل لقبا أكاديميا، ولكن كسياسية و"مثقفة عضوية"، اكتسبت خبرة عملية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية.ولجتُ عالم السياسة في اطار مجموعات شبابية وثقافية - مستوحاة من "لاهوت التحرير"، وبعد عام 1968، (اشارة الى تاثير الانتفاضة الطلابية - المترجم)، نشطت في حركة السلام.وفي الثمانينيات كنتُ ناشطة شاب......

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