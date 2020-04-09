ضابط برتبة عميد “يهين” شابًا أمام والدته بتهمة “ارتداء البرمودا”.. ومرافقيه يصورون “العملية الأمنية”!

2020/04/09 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هز مقطع فيديو لضابط برتبة عميد، وهو يعتدي على مواطن شاب أمام والدته بسبب ارتدائه “البرمودا”، مواقع التواصل الاجتماعي.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي “بغضب”، مقطع الفيديو الذي يظهر ضابطًا برتبة عميد، وهو يوبخ شابًا امام والدته لارتدائه “البرمودا”، فيما سحب منه بطاقته التعريفية، بغية ايصال عائلته وضمان عودته إلى مركز الشرطة لسبب […]

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