مسعود بارزاني يعلن دعمه للكاظمي

2020/04/09 | 15:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان اجرى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاتظمي.وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني ان الاخير عبر خلال المكالمة الهاتفية عن "دعمه للكاظمي في تولي منصب رئاسة الحكومة العراقية وتمنى له النجاح في مهمته".واضاف البيان ان "بارزاني اعرب عن امله بأن تكون خطوة تكليف الكاظمي سببا للتقارب بين المكونات في العراق وبوابة لحل المشاكل والازمات في البلاد".

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