مسعود البارزاني يعلن دعمه للكاظمي ويعرب عن أمله بنجاح الأخير في مهمته الجديدة

2020/04/09 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، عن دعمه لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وأكد البارزاني خلال اتصال هاتفي جمعه بالكاظمي، بأنه يأمل ان يكون تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة، فرصة التقارب بين أطياف الشعب العراقي ومكوناته، وبوابة لحل مشكلات وأزمات العراق على حد تعبيره، معبرا في الوقت ذاته عن أمله بنجاح الكاظمي في المهمة المكلف بها.

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